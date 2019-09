Was ist so toll am Menschen? - Über Künstliche Intelligenz

Wenn irgendwann einmal die Maschinen intelligenter als wir Menschen sind, droht die Gefahr, dass sie uns nicht mehr brauchen.

Vielleicht löschen sie die Menschheit sogar aus? Viele Menschen sehen diese Entwicklungen kritisch. Doch ist es überhaupt nötig oder gar geboten, die Menschheit an sich zu erhalten? Was ist denn so speziell an der Menschheit, dass wir den Moment fürchten, an dem es keine Menschen mehr gibt – dafür aber superintelligente Wesen? Der Philosoph Andreas Wolkenstein (LMU München) beschäftigt sich der nächsten Folge von „Philosophie um Fünf“ mit der Frage, welchen Wert die Menschheit an sich hat. Davon hängt vieles ab, etwa ob wir superintelligente Maschinen fürchten oder uns auf sie freuen sollen.