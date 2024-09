Was Kafka uns so fühlen lässt. Cello und Tanz mit Jakob und Jakob.

Wie können wir uns Kafkas Werk näher und welche Interpretationen sind möglich? Wie viel von Kafka scheinen wir schon zu kennen, ohne ihn zu kennen?

Wir wollen unseren Intuitionen folgen und diese in unserer Bewegung, Sprache und Musik verkörpern. So soll ein persönlicher Eindruck von Kafkas Werken entstehen. Für das Publikum erlebbare Interpretationen werden gezeigt, weit weg von den analytischen Erforschungen seiner Texte zurück zu dem, was am Anfang und am Ende war und bleibt, ein Gefühl.

Wir wollen in eine Welt eintauchen, die schmerzt, die verwundert und zugleich auch komisch sein kann.

Einlass ab 19:30 Uhr, Tickets unter www.kafka-laechelt.de

Die Aufführung findet im Rahmen des Festivals „Kafka lächelt. Tanztheater Treibhaus feiert Kafka“ statt.

Cello: Jakob Schall