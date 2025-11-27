Was macht die Katze da im Radio?

Wann erlischt eigentlich die Unschuld in den Augen des Kindes? Dieses wunderbar-mysteriöse Glimmen, dieser zweibahnige Tunnel, dieser tiefe Weg in die noch unverletzte Seele?

In gelesenen Episoden erzählt Boris Rosenberger vom ersten Kuss und entblättert dabei eine humorvolle Erinnerung an eine heile Vergangenheit, in der die Hunde des Nachbarn noch die größte Herausforderung eines jungen Lebens sind. Genau zu dieser Zeit tritt „die Katze“ auf den Plan. Als bunte Vorstellung mischt sie im Leben des kleinen Jungen mit und düngt mit ihren bunten Geschichten den Garten im Kopf des Kindes.

Mit zahlreichen Hits von Cat Stevens, gesungen vom Erzähler selbst, führt der Abend zurück in ein Jahrzehnt mit bunten Tapeten, schweren Vorhängen, Flokatiteppichen, futuristischen Deckenlampen, Männern mit goldenen Brillen, Oberlippenbärten und dicken Koteletten. Es erzählt von der großen Sehnsucht nach alten Zeiten – ein Cat Stevens Abend mit Augenzwinkern!