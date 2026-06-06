Was macht eigentlich ein Förster – Einblicke vor Ort

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Schlierbach 73278 Schlierbach

Wie reagiert unser faszinierendes Ökosystem Wald in Zeiten des Klimawandels? Revierförster Markus König zeigt Zusammenhänge und Herausforderungen vor Ort auf. Erfahren Sie aus erster Hand die Hintergründe und Zielsetzungen der aktuellen forstlichen Vorgehensweisen. Bei der Veranstaltung können wir uns mit verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzen: Warum wird im Wald was gemacht? Wie wird der Waldnaturschutz in den forstlichen Alltag integriert? Wo gibt es Potenziale und was sind begrenzende Faktoren? Welche Zukunft hat unser Wald?

Für wen?Erwachsene und Familien

Treffpunkt:Schlierbach, Wanderparkplatz Kreuzeiche; siehe OpenStreetMap

Info

Schlierbach 73278 Schlierbach
Freizeit & Erholung
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