"Was man von hier aus sehen kann" – Schauspiel nach dem Roman von Mariana Leky

2017 landete die Schriftstellerin Mariana Leky mit ihrem Roman "Was man von hier aus sehen kann" einen Überraschungshit. Das märchenhaft-skurrile Porträt eines kleinen Dorfes und seiner originellen Einwohner, denen auch übersinnliche Fähigkeiten nicht fremd sind, wurde von Kritik wie Lesepublikum gleichermaßen begeistert aufgenommen. An der Burghofbühne Dinslaken hat Intendant Mirko Schombert den Bestseller jetzt mit einem enorm spielfreudigen Ensemble mitreißend in Szene gesetzt.