Was mir Angst macht – Besuch bei den Monstern

Angst ist ein normales menschliches Gefühl, das uns vor Gefahren warnt und auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Sie gehört unverzichtbar zum Leben.

Andererseits ist Angst in ihrer irrationalen, übersteigerten Form eine der häufigsten psychischen Störungen, die uns belastet und einschränkt. Gerade in unseren Tagen, in denen wir sehr gegensätzliche Informationen erhalten, die wir nur schwer auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüfen können, wird es immer schwieriger aber auch wichtiger, klar zu erkennen, wo Angst angemessen ist und wo unbegründet. Der Vortrag geht diesen Fragen nach. Es werden unangemessene Ängste beschrieben und diagnostischen Kriterien zugeordnet. Wege des Erforschens, Verstehens und des Umgangs mit den eigenen Ängsten werden dargestellt und aus psychotherapeutischer Sicht diskutiert.

