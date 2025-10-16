Was Oma noch wusste … Haus- und Heilmittel aus der Natur

Welche Wirkstoffe stärken das Immunsystem vor der Grippezeit? Wie werden Pflanzen zu Heilmitteln?

Es ist wichtig, dass Pflanzen vom Erntezeitpunkt bis zur Zubereitung so behandelt werden, wie es ihre Wirkstoffe erfordern. Erklärt werden Begriffe wie extrahieren, mazerieren und oxidieren sowie verschiedenste Zubereitungsweisen – von Trocknung über Tinktur, Auszugsöl und Destillat bis zu Salbe oder Gel. In der Lernwerkstatt wird mit allen Sinnen erfahrbar, warum gerade die Zubereitung für den Heilerfolg so wichtig ist.

Referentin: Andrea Ruf, Heilpraktikerin, Öhringen

Kurs-Nr.: 2025-67

Weitere Infos auf www.eeb-heilbronn.de