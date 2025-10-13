Was sichtbar wird

Die Ausstellung zeigt fünf künstlerische Positionen auf das Thema des Projekts „Solidarische Zukunftsperspektiven“ auf, in und für Ludwigsburg.

r den Zeitraum eines Jahres fanden in der Veranstaltungsreihe des Demokratischen Zentrums (DemoZ) sieben Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themenbereichen statt, die den Blick auf solidarische Perspektiven eröffnen wollten.

Weg von der Individualisierung von Lebenslagen, hin zu einem solidarischen Miteinander.

Die Künstler*innen greifen die Themen auf und versuchen Unsichtbares sichtbar werden zu lassen, zeigen Grenzen und Möglichkeiten.

13. – 31.10. 2025 zu den regulären Öffnungszeiten