Was tun bei Kopfschmerzen?

Kopfschmerzen sind häufig. Allein von Migräne sind in etwa jede 6. Frau und jeder 12. Mann betroffen. Ähnlich häufig sind Spannungskopfschmerzen.

Wie kommt man damit zurecht? Wie kann man Familie, Beruf und Kopfschmerzen vereinbaren?

Dr. Martin Krumbeck, Praxisinhaber einer Kassenarztpraxis für Spezielle Schmerztherapie und Chefarzt vom Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim, wird am Dienstag, 28.03.2023 um 19:30 Uhr im Kurhaus - Kursaal in Bad Mergentheim einen Überblick über Kopfschmerzarten geben, wie diese entstehen und auch auf die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten eingehen.

In der Kopfschmerz- und Migränebehandlung konnten in den letzten Monaten verschiedene neue Medikamente entwickelt werden, die effektiv und gut verträglich sind. Diese werden von Dr. Krumbeck erklärt und ihre Wertigkeit im Gesamttherapiekonzept erläutert. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Kurverwaltung und dem Schmerztherapiezentrum Bad Mergentheim statt. Der Eintritt ist frei.

- Änderungen vorbehalten -