Was tun bei Weltuntergang? Zwei Teenager auf der Suche nach der "Alternative im All"

Am Donnerstag, 4. April 2019 um 19.30 Uhr präsentiert die 35jährige Autorin im Theatersaal im Alten Schlachthaus auf Einladung von Kulturbüro und Osiander ihren neuen Roman "Hier ist es schön" (Suhrkamp Verlag). In Zeiten wo länderübergreifend Jugendliche unter dem Motto "Fridays for Future" für ihre Zukunft demonstrieren trifft Annika Scheffels Roman ins Schwarze. Heldin des Buches ist die 16jährige Irma, die einen Ausweg für die bedrohte Menschheit sucht.

Moderieren wird die aus Schwäbisch Hall stammende Journalistin Anna Seibt, Redakteurin beim Deutschlandfunk Köln.

"Hier ist es schön" zeichnet eine bizarre Zukunftsvision: Die Teenager Irma und Sam werden in einer Realityshow gecastet, für einen großen Flug ins All, eine Reise auf Nimmerwiedersehen.

Die Inspiration für diesen Zukunftsroman habe sie durch das "Mars One Projekt" des niederländischen Fernsehkonzerns Endemol bekommen, sagt Annika Scheffel, eine TV-Show, in der Kandidaten zum Mars geschickt werden – und dort für immer bleiben sollen. „Was sind das für Menschen, die das machen, die sich da bewerben?“, hat sich Scheffel gefragt. Der Roman spielt in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. Die Lebensmittel und das Benzin werden knapp, die Umwelt ist zerstört, der schleichende Weltuntergang ist an vielen Details absehbar. Die Flucht auf einen anderen Planeten erscheint vielen als letzte Hoffnung...Bekannt wurde Annika Scheffel mit dem Roman „Bevor alles verschwindet“, der zahlreiche Kritiker durch seinen originellen Stil begeisterte. Annika Scheffel, 1983 in Hannover geboren, studierte Theaterwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie wurde unter anderem mit dem Phantastik-Preis der Stadt Wetzlar und dem Robert Gernhardt Preis ausgezeichnet.

