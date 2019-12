What happens on stage stays on stage? Wenn Theater aufrüttelt, berührt, kaltlässt oder verärgert, was passiert danach, sobald wir wieder im Foyer stehen? In dieser Transitzone zwischen Fiktion und Alltag fragen wir nach der Lebensfähigkeit der Entwürfe auf der Bühne.

Wir nehmen Theater zum Anlass, Menschen aus der Stadt einzuladen, die gesellschaftliche Alternativen entwickeln oder anstoßen. Über ihre Handlungsbeispiele kommen wir mit Künstler*innen und Publikum nach einer Aufführung ins Gespräch. Ach so, es gibt natürlich auch Getränke. Und Gewürzgurken.

Nächste Termine:

Do 23. Januar – nach ABOLIREA FAMILIEI / DIE ABSCHAFFUNG DER FAMILIE von Nicoleta Esinencu

Gespräch über Familienkonzepte mit Karla Nowozimski (FF*GZ Stuttgart) und JJ Link (Feministische Liste, Stuttgart)

Fr 6.März – nach DIE BERUFUNG von Markus&Markus

Gespräch über Alltagsaktivismus mit Conny Krieger (Mobilitäts-Aktivistin)

Bisher bei WAS TUN – GESPRÄCHE AN DER GURKE:

Sa 9. November 21:30 Uhr – nach KARL UND ROSA. FÜR GEISTER EINTRITT FREI von Felicia Zeller nach Alfred Döblin

Gespräch mit Nisha Toussaint-Teachout und Charlotte von Bonin, die seit einigen Jahren gesellschaftlich und politisch aktiv sind und im November 2018 Fridays for Future in Stuttgart initiiert haben. Sie sind auf der Straße auf Demos und Blockaden anzutreffen, auf Podien oder Vorträgen und setzen sich für radikalen Wandel hin zu einer gerechteren Welt ein.

Fr 11. Oktober – nach WHAT DO WE DO von Edan Gorlicki/Inter-Actions

Gespräch mit Thorsten Puttenat, ehemaliger Aktivist und neu im Stuttgarter Gemeinderat für DIE STADTISTEN

Do 16. Mai – nach ­WOLFGANG von backsteinhaus produktion

Gespräch mit Nadja Michler, Campaignerin für den Bereich Wildtiere der Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e. V.

Sa 5. Mai – nach ­NANA OU EST-CE QUE TU CONNAIS LE BARA? von La Fleur

Gespräch mit Helena & Justyna, zwei Stuttgarter Aktivist*innen von#ichbinkeinfreier – einer Inititative gegen käuflichen Sex sowie den Künstler*innen von La Fleur

Fr 15. Februar – nach ­LITTLE SHOP OF FLOWERS von copy&waste.

Gespräch mit Surja Ahmed, Gründungsmitglied des Urban Gardening Vereins Chloroplast e. V., der ein leerstehendes Gewächshaus bepflanzt, sowie Steffen Klewar vom Theaterkollektiv copy&waste.

Fr 8. Februar – nach REQUIEM FOR EUROPE von teatru-spălătorie.

Gespräch mit Julia Schmid vom Netzwerk Plurale Ökonomik, das sich für eine Vielfalt ökonomischer Theorien einsetzt sowie Nicoleta Esinencu und Nora Dorogan vom teatru-spălătorie.

Do 24. Januar – nach WHO MOVES?! von Swoosh Lieu.

Gespräch mit zwei Stuttgarter Aktivist*innen der No Border Kitchen Lesbos und der Initiative „Offene Treffen gegen Krieg“ sowie Rosa Wernecke und Katharina Pelosi des Performance-Kollektivs Swoosh Lieu.