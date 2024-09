Was uns am Herzen liegt - Das große Benefizkonzert

Dieses Spendenkonzert ist einfach magisch. Ein Abend den man nicht so schnell vergisst erwartet die Zuschauer des Konzertes am 19. Oktober in der Friedenskirche. Jetzt Tickets sichern!

In der atemberaubenden Kulisse der Ludwigsburger Friedenskirche findet am 19. Oktober 2024 das in den Vorjahren ausverkaufte Spendenkonzert endlich wieder statt. Zugunsten der HOPPS Stiftung des Olgäle werden hochkarätige Sänger, ein großer Chor und eine professionelle XXL-Band mit Musik aus allen Stilrichtungen die Kirche wieder zum Beben bringen - mit Musik die Ihnen besonders am Herzen liegt, für eine Sache die ihnen am Herzen liegt. Das macht dieses Event so persönlich und besonders. Der Ticketverkauf ist bereits gestartet.