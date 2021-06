Was uns bewegt - Workshop

Noch bis September finden in Baden-Württemberg regionale Jugendkonferenzen im Rahmen des Formats „Was uns bewegt“ statt. Dabei tauschen sich Jugendliche mit Landespolitikerinnen und Landespolitikern über wichtige gesellschaftliche sowie politische Themen aus, die die jungen Menschen bewegen.

Geplant sind auch drei Heilbronner Veranstaltungen, an denen Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahre mit Wohnsitz in Heilbronn teilnehmen können. Organisiert wird die Jugendkonferenz in Heilbronn vom Jugendgemeinderat, dem Kinderschutzbund Heilbronn und dem Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn.

Folgende Veranstaltungen finden statt:

Workshop I Mittwoch, 16. Juni, 17 bis 18 Uhr, Online-Format

Workshop II Mittwoch, 07. Juli, 17 bis 18 Uhr, Online-Format

Regionale Jugendkonferenz: Montag, 19. Juli, 10 bis 14 Uhr, Präsenzveranstaltung in der Maschinenfabrik Heilbronn – alternativ online

Die Teilnahme an allen drei Bausteinen ist wünschenswert, aber keine Bedingung für die Teilnahme. Die zwei aufeinander aufbauenden Workshops dienen zur Vorbereitung der regionalen Jugendkonferenz. Dabei werden Themenbereiche festgelegt und in Arbeitsgruppen Fragen an die Abgeordneten erarbeitet und konkretisiert. Die Ausstellung einer Schulbefreiung für die Teilnahme an der regionalen Jugendkonferenz am 19. Juli ist für Schülerinnen und Schüler möglich.

Alle Informationen rund um die regionale Jugendkonferenz gibt es online unter www.skjr-hn.de/was-uns-bewegt. Anmeldungen sind unter www.eveeno.com/was-uns-bewegt-heilbronnmöglich.