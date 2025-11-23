Was war und was wird - Kostprobe

Theater zum Kennenlernen

Bei unseren Kostproben laden wir das Publikum dazu ein, sich jeweils ein Bild von den neuen Stücken zu machen. Wir zeigen Ihnen eine Szene und reden dann mit Ihnen über das Stück, die Inszenierung und alles weitere, was Sie interessiert. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Was war und was wird

von Lutz Hübner und Sarah Nemitz

Ein ganzes Eheleben, die ganze Biografie einer Liebesgeschichte, eine Reise durch Glück und Unglück bietet das Stück „Was war und was wird“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Ein Theaterstück als Theaterstück im Theater: Anke und Theo, ein Paar mit fast erwachsenen Kindern, sitzen im Theater, streiten, geraten ins Bühnenlicht. erinnern sich schlaglichtartig an die eigene Vergangenheit, spielen mit möglichen Varianten der Zukunft, unterstützt von Lenny, dem geheimnisvollen Theatertausendsassa. In der Inszenierung von Jasmin Meindl kommt der ganze Zauber des Theaters als eigene Vorstellungswelt ins Spiel, entsteht ein Reigen von Schein und Wirklichkeit, entspinnt sich eine Liebesgeschichte mit Umwegen, die alle an ein Ziel führen: mitten ins Herz.

Aufführungsrechte: Suhrkamp Verlag

Regie: Jasmin Meindl

Mit: Thomas Weber, Margret Gilgenreiner, Yannik Dirksen