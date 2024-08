Zwei zu eins

116 Minuten | FSK 6 (Deskriptoren: Bedrohung, Sprache) | deutsche Originalfassung Open Air > Kino am Campus

Halberstadt im Sommer 1990. Maren (Sandra Hüller), Robert (Max Riemelt) und Volker (Ronald Zehrfeld) kennen und lieben sich seit ihrer Kindheit. Eher zufällig finden sie in einem alten Schacht die Millionen der DDR, die dort eingelagert wurden, um zu verrotten. Sie finden einen Weg, das wertlose Geld zu versilbern. Eine wunderbare Hommage an die Freundschaft und eine sehr besondere Zeit, in der alles möglich schien.