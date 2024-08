Geliebte Köchin

135 Minuten | FSK 6 (Deskriptoren: belastende Szenen) | deutsche Synchronfassung Open Air > Kino am Campus

Außergewöhnlich geschmackvoll, üppig und appetitanregend in seiner Bildsprache. Zusätzlich geht es auch inhaltlich um die Essenz der Kulinarik – ums Kochen, ums Essen, um den Genuss und um die Liebe. Ganz großes „Koch-Kino“ also mit der wunderbaren Juliette Binoche in der Hauptrolle.

Frankreich 1885: Seit 20 Jahren steht die begnadete Köchin Eugénie im Dienst des legendären Gourmets Dodin Bouffant und kreiert mit ihm köstliche Gerichte. Aus der gemeinsamen Zeit in der Küche und der Leidenschaft für das Kochen ist über die Jahre weit mehr als nur eine Liebe fürs Essen erwachsen. Doch Eugénie will ihre Freiheit nicht aufgeben und lehnt seine Heiratsanträge seit Jahren freundlich, aber bestimmt ab. Doch er bleibt hartnäckig und beschließt, für sie zu kochen.