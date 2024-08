European Outdoor Film Tour 2023

133 Minuten | FSK 0 | OmU Open Air > Kino am Campus

THE GREAT TRAVERSE (Frankreich 2020 | R: Sophie Planque | 31 Min) - Sophie Planque und Jérémy Vaugeois radeln von Alaska bis nach Feuerland. Sophie dokumentiert nicht nur die faszinierenden Landschaften Nord-, Mittel- und Südamerikas mit ihrer Kamera, sondern auch die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, die sie und Jérémy unterwegs treffen.

TRIPLE EDGE (Schweiz, Deutschland 2023 | R: Nikolaus Mahatsek + Paula Flach | 15 Min) - Die beiden Alpinisten und Bergführer Michi Wohlleben und Lukas Hinterberger stellen sich einer besonderen alpinistischen Herausforderung. Sie wollen die drei Grate des Salbitschijens zum ersten Mal im Winter klettern.

972 BREAKDOWNS (Deutschland 2020 | R: Daniel von Rüdiger | 37 Min) - Johannes, Elisabeth, Efy, Anne und Kaupo machen sich auf den Weg nach New York, und zwar auf vier russischen Ural-Motorrädern mit Beiwagen. Von Halle (Saale) geht es über Osteuropa, Kasachstan und die Mongolei bis in den hohen Norden Russlands. Von dort wollen sie über die Beringstraße auf den amerikanischen Kontinent übersetzen.

THE NINE WHEELS (Großbritannien 2022 | Regie: Santiago Burin des Roziers | 20 Min) - Emric (10) und Raoul (13) Schneeberger kennen fast jeden Bike-Park in Europa. Denn die beiden Jungs und ihre Eltern Toni und Laetitia hält es nie lange an einem Ort. Doch es liegt auch ein Schatten über dem Mountainbike-Paradies: Laetitia leidet an einer neurodegenerativen Krankheit und hat zunehmend motorische Einschränkungen.

SUMMITS IN THE SKY (Deutschland, Frankreich 2023 | R: Bertrand Delapierre | Länge: 11 Min) - Das Team um den französischen Paraglider Antoine Girard nimmt Kurs auf den Karakorum und erkundet mit seinen Gleitschirmen den Luftraum zwischen den mächtigen Acht- und Siebentausendern der Region. Für das Team liegt ein neuer Paragliding-Höhenrekord in greifbarer Nähe.

SHIFTING (Frankreich 2023 | R: Antoine Frioux | 7 Min) - Der Snowboarder Camille Armand ist für seinen kunstvollen und rasanten Fahrstil bekannt. In seiner Heimat Chamonix fährt der 30-Jährige außer Konkurrenz. Doch in den norwegischen Lyngenalpen zeigt sich Monsieur Armands Gespür für Schnee noch einmal beeindruckender.