Max und die wilde 7: Die Geister-Oma

Fr | 13.09.2024 | 20.00 Uhr

94 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 6 (Deskriptoren: Bedrohung, belastende Szenen) | Open Air > Kino am Campus

Lustiger, spannender und (sanft) gruseliger Kinderkrimi: Max ist zehn Jahre alt und wohnt auf einer Ritterburg. Das hört sich toll an, aber eigentlich ist die Burg ein schickes Seniorenheim, in dem seine Mutter als Pflegerin arbeitet. Vera, Kilian und der ehemalige Fußballtrainer Host sitzen im Speisesaal an Tisch 7, sind sehr abenteuerlustig und immer für Max da. Als der talentierte Spieler aus der Fußballmannschaft fliegt, hat die „wilde 7“ die entscheidende Idee. Dann beginnt es im Heim auch noch an zu spuken … Wird es dem ungewöhnlichen Detektivteam gelingen, den Fall um die mysteriöse Geister-Oma aufzuklären und zündet die Idee der Senioren?