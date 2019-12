Was wir in unseren Gärten für die Artenvielfalt tun können

Große Aufmerksamkeit erregte 2017 eine Studie aus Krefeld, die einen dramatischen Schwund von Fluginsekten dokumentierte und damit das Thema in das Bewusstsein der Gesellschaft rückte. In Deutschland gibt es ca. 15 Mio. Privatgärten. Flächenmäßig nehmen sie 4 % des Landes ein, genauso viel wie alle deutschen Naturschutzgebiete zusammen. Moderne Gärten, grau statt grün, mit Rasenflächen und exotischen Pflanzen bieten allerdings keinen Lebensraum für Insekten und Vögel. Der Referent zeigt am Beispiel seiner 4000 qm großen Streuobstwiese wie durch gezielte Maßnahmen ein Paradies für Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge, Vögel und anderes Getier geschaffen wurde. Anhand bestechender Makro-Aufnahmen zeigt er, welche Artenfülle herrschen kann, wenn die Anforderungen der Tiere an ihren Lebensraum erfüllt werden. Im Vortrag wird erklärt, welche Ansprüche die einzelnen Arten haben und wie sie sich in das faszinierende Netzwerk der belebten Natur einfügen. Zahlreiche Hinweise und Vorschläge, mit welchen Maßnahmen jeder Garten, und sei er noch so klein, als Lebensraum für unsere bedrohte Insektenwelt aufgewertet werden kann, runden den Vortrag ab. Diesen Handlungsspielraum zu nutzen, den jeder Gartenbesitzer hat, dafür wirbt und motiviert dieser Vortrag – lassen sie sich inspirieren, jeder kann etwas tun, machen sie mit.