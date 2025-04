Was zwitschert denn da? Vogelstimmen-Exkursion durch den Eislinger Friedhof (Nord)

Vögel leben überall, auch und gerade in unserer direkten Nachbarschaft wie auf dem Friedhof. Um herauszufinden, wie sich die Vogelbestände in menschlichen Siedlungen verändern, ruft der NABU seit vielen Jahren zum Mitmachen auf. Auf dem Friedhof in Eislingen zeigt Vogelexperte Florian Pointke, worauf es bei der bundesweiten Zählaktion im Rahmen der Stunde der Gartenvögel ankommt. Die Exkursion dient der Vorbereitung dieser Mitmachaktion. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.