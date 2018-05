Wenn in 2000 Jahren Archäologen einmal unsere Gebeine ausgraben, was finden sie dann von uns, außer ein paar Knochen? Was empfinden wir, wenn wir über die Vergangenheit nachdenken? Wie haben unsere Vorfahren gelebt, wie hat ihr Alltag uns zu dem gemacht was wir sind? Welche Erfindungen waren bleibend und welche sind überholt? Und was bringt die Zukunft mit sich? Für uns persönlich und für die Menschheit? Kann ein Mensch spurlos verschwinden? Und wenn ja, hieße das dann nicht, er hätte überhaupt nicht existiert?

WAS BLEIBT ist ein Abend über die Vergänglichkeit. Ein Abend über das Erinnern und Erinnertwerden. Im Zentrum stehen mit Nicole Schneider und Robert Arnold zwei Schauspieler, die ihr Leben den Geschichten anderer gewidmet haben. WAS BLEIBT wird ein Abend, der ihren ganz persönlichen Geschichten einen Platz gibt. Erinnerungen, die den beiden auf ihrem bisherigen Lebensweg geblieben sind. Sie reisen mit uns in die untergegangene DDR, ins Ägypten der Revolution, in glückliche, traurige, lustige und ernste Momente ihrer Biografien.

UNSER SPEZIALANGEBOT: Jede Aufführung von WAS BLEIBT ist anders. Die Fragen und Spiele mit denen sich Nicole Schneider und Robert Arnold befassen, sind immer wieder neu. Also bleibt keine Aufführung wie die andere. Wer WAS BLEIBT deshalb mehr als einmal besuchen möchte, dem bieten wir folgendes Angebot an: Behalten Sie Ihre Eintrittskarte, zeigen Sie diese zusammen mit einem Personalausweis an der Kasse vor und besuchen Sie WAS BLEIBT noch einmal für nur 9,50 Euro, bzw. bei Ermäßigungsberechtigten für 7,00 Euro. Damit Sie am Ende wirklich wissen, was bleibt. * Dieses Angebot gilt nur im Zimmertheater, nicht an externen Vorverkaufsstellen oder beim Online-Kauf!