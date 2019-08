Weit mehr als schwäbischer Bluesrock.

Waschbrett spielt Schwabenrock mal bluesig-druckvoll, mal harmonisch-fein. Die aus dem Remstal stammende Band-Formation begeistert mit ihrem geerdeten Sound, ihrer unterhaltsamen Performance und ihrem aufschließenden Humor Hirn und Bauch der Zuhörer und passt somit bestens zur langen Nacht der Keller.

Ihre musikalische Reise durch die schwäbische Alltags- und Seelenwelt erfolgt bruddelig, weise, humorvoll. Und dies bei vollem Groove, versteht sich. Aus schwäbischen Weisheitssplittern wurden bewegende Songs geschmiedet, die für beste Konzertstimmung sorgen – mit therapeutischer Kraft fürs Gemüt, ohne Rezeptpflicht.

Seit die Band Mitte 2015 ins Leben gerufen wurde, erreicht die Begeisterung immer weitere Regionen. Nachdem es im Herbst 2018 personelle Wechsel gab, feilte Waschbrett intensiv an neuem Songmaterial: Man darf aufs aktuelle Programm gespannt sein! Denn die fünf Waschbrett-Musiker haben in ihrem bisherigen Musikerleben schon in zahlreichen Bands gespielt und beherrschen mit großer Spielfreude das volle Bluesrock-, Rock- und Funk-Brett.