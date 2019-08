Ben Granfelt Band

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der finnische Altmeister Ben Granfelt an der E-Gitarre beweist mit seinem riesigen Erfahrungsschatz sowie eindringlichem Gefühl für Raum und Zeit, gepaart mit virtuosem Gitarrenspiel, erneut seine Stellung als Ausnahmemusiker.

Sein Melodic Rock mit vielen Blues-Elementen sticht durch sein aussergewöhnlich gutes Gefühl für Tempo und Atmosphäre heraus. Auch seiner Wishbone-Ash-Vergangenheit zollt er Tribut und der frühere Mastermind der Leningrad Cowboys bekommt beim Titel 'My Heroine' Unterstützung von Bryn Jones samt seiner rauchigen Stimme.

Ben Granfelts neues Album 'My Soul To You', das zusammen mit seinen langjährigen Wegbegleitern Masa Maijanen und Produzent Okko Laru an Bass und Schlagzeug aufgenommen wurde, brilliert einerseits durch sein chirurgisch-präzises Gitarrenspiel, andererseits durch seine eigene feine Stimme sowie die Gastbeiträge. Insgesamt ergibt sich ein wahrer Ohrenschmaus, der definitiv die verdiente Anerkennung ernten wird.

Dennoch ist jedes der Bandmitglieder in den Prozess der Suche nach einer musikalischen Identität eingebunden - der Münchner Trompeter Julian Hesse, der sich in den letzten Jahren als Instrumentalist und Komponist etabliert hat oder Daniel Mudrack, nicht nur ein großartiger Schlagzeuger, sondern auch für innovative Klangkonzepte verantwortlich. Auf der Basis von Bassist Sebastian Schuster macht die Band Fortschritte und hinterlässt Stereotypen, ohne einen Hinweis auf Stile und Definitionen zu geben. Ob man es Jazz oder Hiphop nennen will - Tatsache ist, dass vier faszinierende Musiker zusammenkommen und den musikalischen Moment feiern.