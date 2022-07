Wasenwald-Festspiele - Die Kirche bleibt im Dorf

Oberrieslingen hat eine Kirche, Unterrieslingen den Friedhof dazu. Mehr scheint die beiden verfeindeten Dörfer nicht zu verbinden. Wenn man außer Acht läßt, dass wohl jeder Oberrieslinger schon einmal ein Schäferstündchen in Unterrieslingen hatte - Männlein wie Weiblein.

So weit so gut, das ist seit Jahrhunderten so. Jeder weiß es, keiner sagt es, und wenn es doch mal rauskommt, war es keiner. Doch jetzt verschärft sich das gutnachbarschaftliche Verhältnis der beiden Dörfer dramatisch: Die Oberrieslinger bekommen Besuch von einem reichen US-Unternehmer. Der will ihre Kirche kaufen, um sie seiner Mutter zu Weihnachten zu schenken. Lassen sich die Oberrieslinger auf den Handel ein? Lassen sich die Unterrieslinger das bieten? Und was hat das alles mit dem Heimatdichter Walter Strümpfelbach zu tun?

Regisseur Michael Gaedt zimmerte rund um das Drehbuch des erfolgreichen Kinofilms eine turbulente und quietschbunte Komödie um Immobiliendeals, Weltliteratur und schwäbische Primärtugenden. Oder wie sagt der Schwabe: Appetit holt mr sich draußa, gessa wird dahoim, doch glacht wird em Naturtheater!