Pippi auf den sieben Meeren

Etwas Fürchterliches ist passiert: Heimtückische Piraten haben Pippis Vater, den berühmten Kapitän Langstrumpf, entführt! Zum Glück findet Pippi seine Flaschenpost und bricht mit Tommy und Annika zu einer Rettungsaktion auf.

Mit Hilfe einer Wahrsagekugel, eines abenteuerlichen Fluggeräts und einer großen Menge Dynamit gelingt es den drei Kindern, den Kapitän vor dem Hungertod zu bewahren.

Sogar den Langstrumpf'schen Schatz hätten sie fast noch in Sicherheit bringen können, hätten nicht die Piraten Blut-Svente und Messer-Jocke zu einem fiesen Trick gegriffen, um ihn sich unter den Nagel zu reißen. Aber Pippi ist viel schlauer, mühelos überredet sie die Piraten zu einem unvorteilhaften Tausch. Am Ende stechen Pippi und ihre Freunde mit zwei Schiffen und dem Schatz in See, während Blut-Svente und Messer-Jocke immerhin noch eine Axt und ein Buch über den Floßbau in Händen halten.

Dauer: ca. 2 Stunden incl. einer Pause

Altersempfehlung: ab 4 Jahren