Wasser – die Grundlage allen Lebens

Ralf Roschlau, Autor, Klimaexperte und Dozent.

Die Bedeutung des wichtigsten Elements des Lebens auf dem „blauen“ Planeten, des Wassers, wird in Gesellschaft und Politik ignoriert. Ralf Roschlau erläutert in seinem Vortrag, warum Wasserknappheit eines der zentralen Themen beim Monitoring der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN ist und bereits heute ein Armutsbeschleuniger ist: 1,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu überprüftem, gesundem Trinkwasser. Ein Viertel aller Kliniken weltweit hat einen Mangel an sauberem Wasser. Zu den Auswirkungen der Klimakrise zählt eine Zunahme des Wassermangels. Mögliche Optionen zur Vermeidung eines Wassernotstandes werden erläutert.

Kooperation: Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Heilbronn, Heinrich-Böll-Stiftung, Stadtbibliothek Heilbronn