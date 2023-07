Wasser - Gestalter der Schwäbischen Alb

Obwohl Wasser auf ihrer Hochfläche ein rares Gut ist, begann die Geschichte der Schwäbischen Alb im Wasser. Vor rund 200 Millionen Jahren bedeckte das Jurameer große Teile von Europa. Saurier, Krokodile, Seelilien und Ammoniten tummelten sich hier und Korallen sowie Schwämme bildeten große Riffe. In dieser Zeit entstanden mächtige Gesteinsschichten, die später durch Kräfte im Erdinneren herausgehoben und leicht gekippt wurden. Die Basis der markanten Geländestufe war gelegt und die Kuppenalb mit ihren weit sichtbaren Riffstotzen entstanden. Das Molassemeer überprägte im Tertiär vom Süden her die Landschaft und ebnete sie ein zur Flächenalb. Seine einstige Steilküste trennt noch heute beide Landschaftsformen als sogenannte Klifflinie quer über die Alb. Wasser im tiefen Untergrund feuerte auch 350 Vulkanausbrüche an, ließ Maare und Hülen entstehen. Oberflächenwasser führte hingegen durch Lösung des Gesteins zu zahlreichen Karstformen wie Höhlen, Dolinen oder Trockentäler.