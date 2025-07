Wasser und Kartoffelanbau

Mark Mitschke, Kartoffelanbauberater beim Deutschen Bauernverband e.V.

Neben dem Boden ist Wasser das wichtigste Produktionsmittel in der Landwirtschaft und spielt daher im Klimawandel eine große Rolle. Mark Mitschke zeigt am Beispiel des nachhaltigen Kartoffelanbaus in der Region, wie sich durch Sortenwahl und Bewässerung die Qualität unserer Nahrung, die Kundenzufriedenheit sowie die Nettoerträge für die Landwirte sichern lassen. Zudem beleuchtet er die Bewässerung als einen der Erfolgsfaktoren des integrierten Pflanzenschutzes und des biologischen Anbaus.

Kooperation: Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Heilbronn, Heinrich-Böll-Stiftung, Stadtbibliothek Heilbronn