Wasseralfinger Wochenmarkt

Der Wochenmarkt Wasseralfingen lädt jeden Samstagvormittag zu Einkauf und Begegnung auf dem Karlsplatz ein.

Folgende Marktstände präsentieren ein bewährtes und beliebtes Angebot:

- Blumen Zeller/Gärtnerei Türk aus Attenhofen

- Engelhard Direktvermarktung aus Jagstzell-Dankoltsweiler

- Die steile Biene, Markus Kuhn.

Freuen Sie sich eine große Vielfalt an hochwertigen wie saisonalen Lebensmitteln und Waren – beispielsweise Gemüse, Obst, Eier, Nudel, Kartoffeln, Käse, Blumen und Pflanzen, losen Tee (bzw. in 100g-Tüten abgepackt) sowie Honig, Naturseifen und Hautpflegeprodukte aus eigener Herstellung. Alles natürlich abhängig von der Verfügbarkeit.