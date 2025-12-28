Wasseralfinger Wochenmarkt

bis

Karlsplatz Wasseralfingen Karlsplatz, 73433 Wasseralfingen

Der Wochenmarkt Wasseralfingen lädt jeden Samstagvormittag zu Einkauf und Begegnung auf dem Karlsplatz ein.

Folgende Marktstände präsentieren ein bewährtes und beliebtes Angebot:

- Blumen Zeller/Gärtnerei Türk aus Attenhofen

- Engelhard Direktvermarktung aus Jagstzell-Dankoltsweiler

- Die steile Biene, Markus Kuhn.

Freuen Sie sich eine große Vielfalt an hochwertigen wie saisonalen Lebensmitteln und Waren – beispielsweise Gemüse, Obst, Eier, Nudel, Kartoffeln, Käse, Blumen und Pflanzen, losen Tee (bzw. in 100g-Tüten abgepackt) sowie Honig, Naturseifen und Hautpflegeprodukte aus eigener Herstellung. Alles natürlich abhängig von der Verfügbarkeit.

Info

Karlsplatz Wasseralfingen Karlsplatz, 73433 Wasseralfingen
Märkte
bis
Google Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-07 07:00:00 Google Yahoo Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-07 07:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-07 07:00:00 Outlook iCalendar - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-07 07:00:00 ical
bis
Google Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-14 07:00:00 Google Yahoo Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-14 07:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-14 07:00:00 Outlook iCalendar - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-14 07:00:00 ical
bis
Google Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-21 07:00:00 Google Yahoo Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-21 07:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-21 07:00:00 Outlook iCalendar - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-21 07:00:00 ical
bis
Google Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-28 07:00:00 Google Yahoo Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-28 07:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-28 07:00:00 Outlook iCalendar - Wasseralfinger Wochenmarkt - 2026-02-28 07:00:00 ical

Tags