× Erweitern Wasserfelder und Inselfluten

Wilde Meereswellen, zarte Rinnsale, weite Horizonte, ferne Ozeane, gewaltige Regenstürme, umspülte Inseln, tosende Fluten, sprudelnde Quellen, eisige Frostblumen, mächtige Wellen, stilles Strömen. In einem kurzen Moment wird auf der Leinwand etwas Entgleitendes festgehalten. So werden magische Bildräume zum Abbild der Zeit.

Die Bilder von Sabine Zimmermann zeigen das Wasser in all seinen Formen. Ihre mit Wasser gefluteten, dem Wetter ausgesetzten Bilder entstehen durch Zusammenwirken von experimentellen Prozessen in der Natur und gezielten gestalterischen Bearbeitungen in vielen Schichtungen und feinen Farbnuancen, mit Relief und Transparenz.

Acrylbilder von Sabine Zimmermann: Vernissage Donnerstag, 19.07.2018, 18.00 Uhr