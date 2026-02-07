Wassergymnastik im Donaubad

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Donaubad Sigmaringen Roystraße 31, 72488 Sigmaringen

Wassergymnastik ist ein besonderes Bewegungstraining im Wasser. 

Die Kraft- und Konditionsübungen stärken die Muskulatur sowie das Herz-Kreislaufsystem und dank des Auftriebs des Wassers werden die Gelenke, Sehnen und der Rücken geschont.

Info

Donaubad Sigmaringen Roystraße 31, 72488 Sigmaringen
Sport & Bewegung
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