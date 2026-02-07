Wassergymnastik im Donaubad

Wassergymnastik ist ein besonderes Bewegungstraining im Wasser.
Die Kraft- und Konditionsübungen stärken die Muskulatur sowie das Herz-Kreislaufsystem und dank des Auftriebs des Wassers werden die Gelenke, Sehnen und der Rücken geschont.
bis
Donaubad Sigmaringen Roystraße 31, 72488 Sigmaringen
Wassergymnastik ist ein besonderes Bewegungstraining im Wasser.
Die Kraft- und Konditionsübungen stärken die Muskulatur sowie das Herz-Kreislaufsystem und dank des Auftriebs des Wassers werden die Gelenke, Sehnen und der Rücken geschont.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH