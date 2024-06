Am 07.07.2024 lädt der Round Table 222 Hohenlohe erneut zum Wasserlotto ein! Start ist an der Ohrnbrücke im Hofgarten Öhringen.

Erleben Sie ein spannendes Wettrennen und unterstützen Sie soziale Projekte und Vereine in unserer Region. Mit dem Erlös werden 4 Projekte mit einer Gesamtsumme von 13.888 Euro unterstützt. Die interdisziplinäre Frühförderstelle Hohenlohe in Öhringen steht bereits als erstes Projekt fest, drei weitere Projekte sind noch offen und werden durch eine Umfrage ausgewählt.

Am Tag des Wasserlottos werden die Spendenplatzierungen ausgelost: 1. Platz: 4.222 €, 2. Platz: 3.222 €, 3. Platz: 2.222 €.

So funktioniert das Wasserlotto: Hunderte nummerierte Bälle werden von der Brücke in die Ohrn gelassen. Der Zieleinlauf ist an der Ohrn-Terrasse an der Kultura. Die Losnummern der schnellsten Bälle gewinnen tolle Preise. Organisiert wird das Wasserlotto vom Round Table 222 Hohenlohe. Mehr Infos auf www.rt222.de und www.wasserlotto.de.