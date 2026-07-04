Wasserspiele spezial

bis

Musikpavillon Bad Mergentheim Im Kurpark, 97980 Bad Mergentheim

Zu einer der Hauptattraktionen im Kurpark gehören die Wasserspiele mit abendlicher Illumination.

Zehn unterschiedliche Musikvarianten sind abwechselnd mehrmals am Tag vor dem Musikpavillon zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen. Neu sind zusätzliche Musikstücke, die von regionalen Musikkapellen, Künstlern und Vereinen eingespielt wurden.

In der Zeit von April bis Oktober gibt es an jedem zweiten und vierten Donnerstag eines Monats ganz besondere Wasserspiele: eine knapp einstündige Show in zwei Varianten, zusammengestellt aus all den täglich gespielten Liedern.

Das „Wasserspiele spezial“ beginnt immer um 20 Uhr.

Info

Musikpavillon Bad Mergentheim Im Kurpark, 97980 Bad Mergentheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Wasserspiele spezial - 2026-08-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Wasserspiele spezial - 2026-08-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wasserspiele spezial - 2026-08-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Wasserspiele spezial - 2026-08-13 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Wasserspiele spezial - 2026-08-27 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Wasserspiele spezial - 2026-08-27 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Wasserspiele spezial - 2026-08-27 20:00:00 Outlook iCalendar - Wasserspiele spezial - 2026-08-27 20:00:00 ical

Tags