Bad Mergentheim: Die Wasserspiele im Kurpark sind eine besondere Attraktion. Ab sofort gibt es jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat besondere Wasserspiele-Shows.

Zu einer der Hauptattraktionen im Kurpark gehören die Wasserspiele mit abendlicher Illumination. Zehn unterschiedliche Musikvarianten sind abwechselnd mehrmals am Tag vor dem Musikpavillon zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen. Neu sind seit dem letzten Jahr zusätzliche Musikstücke, die von regionalen Musikkapellen, Künstlern und Vereinen eingespielt wurden. Diese Titel sind nun weiterhin jeden zweiten und vierten Donnerstagabend im Monat bei der Show „Wasserspiele Spezial“ zu hören. Gemeinsam mit den zehn regulären Musikvarianten wurden dafür zwei unterschiedliche, fünfzigminütige Shows zusammengestellt.

Somit werden abwechselnd an einem Donnerstag die erste Show und am anderen Donnerstag die zweite Show zu hören sein. Das „Wasserspiele Spezial“ beginnt jeweils um 20 Uhr und dauert eine knappe Stunde. Die Termine sind auch den Infomonitoren in den Kuranlagen und dem Online-Veranstaltungskalender auf www.bad-mergentheim.de sowie der Kur- und Gästezeitung zu entnehmen.