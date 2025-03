Zu einer der Hauptattraktionen im Kurpark gehören die Wasserspiele mit abendlicher Illumination. Zehn unterschiedliche Musikvarianten sind abwechselnd mehrmals am Tag vor dem Musikpavillon zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen.

Neu sind seit dem letzten Jahr zusätzliche Musikstücke, die von regionalen Musikkapellen, Künstlern und Vereinen eingespielt wurden.

In der Zeit von April bis September gibt es an jedem zweiten und vierten Donnerstag eines Monats ganz besondere Wasserspiele: eine knapp einstündige Show in zwei Varianten, zusammengestellt aus all den täglich gespielten Liedern.

Das „Wasserspiele spezial“ beginnt immer um 20 Uhr.