Deutsch-Argentinische Wege

Zwei Länder, zwischen denen 15 Flugstunden liegen; Sprache, Klima, Kultur - der Unterschied könnte kaum größer sein.

Und doch bestehen seit langem viele Verbindungen, ob persönlich oder wirtschaftlich, die auch in Zukunft bestehen werden und die sich manchmal im Leben einer Familie auf unglaubliche Weise bündeln.

An diesem Abend geht es um solche Lebensgeschichten, die mit in all ihren Wechselwegen mit Deutschland und Argentinien zutiefst verbunden sind und bei denen nicht ganz klar ist, wo sich Anfang und Ende berühren.

Der Vortag ist zweisprachig Deutsch-Spanisch. Geeignet ab Niveau A2/B1.