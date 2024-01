Guggaball der Gmendr Gassafetza

🚨ACHTUNG ACHTUNG an alle Partyhupen und Fäschdseffen!🚨

Bald könnt ihr wieder ganz gepflegt eskalieren!💥🥂🍷🥃🍻🥳🥳🥳

Am 02. Februar 2024 steigt im Prediger unser legendärer GASSAFETZABALL im Zuge des Internationalen Guggenmusiktreffens🎺🥁🎷

KARTEN könnt ihr euch AB JETZT im VVK für 14€ sichern!! Natürlich wie immer nur solange der Vorrat reicht!! Eine Abendkasse ist somit leider nicht garantiert!😬🙃

Um 19 Uhr ist Einlass und ab 19:30 Uhr wird euch unser neuer genialer Music-Act die BANDE so richtig einheizen und ihr könnt mit ihnen sowie 5 weiteren Guggengruppen dann ordentlich abfeiern!💥🥳😎🚀🎷

Mit dabei sind:

👉🏼 Oschtalb Ruassgugga e.V. (🇩🇪)

👉🏼 Kaputte 13 (🇩🇪)

👉🏼 Mühlbach Bazis Guggenmusik Eggingen e.V. (🇩🇪)

👉🏼 Frumptarn Guggenband (🇬🇧)

👉🏼 Wybärgschrecke Muusig Hitzkirchertal (🇨🇭)

👉🏼 und WIR natürlich 😜🤩

Wie immer gibt es auch leckeres Essen🌭🥪🥩 unsere Klopfer-Wurfbar🎯 und viele Getränke-Specials✨…dieses Mal auch mit GRÖSSEREN BECHERN an der Schnapsbar!🥃🥃🥃💥

Haltet euch ran, unsere Karten sind heißbegehrt und erfahrungsgemäß sehr schnell ausverkauft!! 🚀🤓🤩

Also haut in die Tasten und schickt uns eine Mail mit eurer BESTELLUNG an karten@gassafetza.de 💻✉️🕊️

Wir freuen uns auf eine geile Party mit euch! 😘🫶🏼🫶🏼🫶🏼