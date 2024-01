48. Gmünder Fasnetumzug

Zum 48. Mal findet am Fasnetsdienstag, 13. Februar der große Schwäbisch Gmünder Fasnetumzug statt. Die Arbeitsgemeinschaft Gmünder Fasnet hat es in den letzten Jahrzehnten verstanden diese bis ins späte Mittelalter zurückreichende Tradition wieder zu erwecken und mit Leben zu füllen. Jahr für Jahr zählt der Gmünder Fasnetumzug zu den schönsten und größten in der Region. 60 000 und mehr Besucher säumen jährlich die Umzugsstrecke. Neben der großen Prunksitzung, dem Internationalen Guggenmusiktreffen und dem Rathaussturm ist der Schwäbisch Gmünder Fasnetumzug der absolute Höhepunkt der Saison. Die Umzugsstrecke wurde in diesem Jahr geändert. Die Aufstellungsflächen befinden sich im Bereich Ledergasse, Robert-von-Ostertag Straße. Der Umzug startet um 13.30 Uhr und bewegt sich durch die Parlerstraße, Sebaldplatz, Untere Zeiselbergstraße, Königsturmstraße, Rosenstraße, Kalter Markt, Marktplatz und endet auf Höhe des Predigers. Entlang der Umzugsstrecke sorgen Bewirtungsstände für das leibliche Wohl der Besucher. Des Weiteren sind in räumlichen Abständen WC-Kabinen aufgestellt. Im Bereich Parlerstraße Ecke Klösterlestraße, Sebaldplatz, Königsturm, City-Center sowie am Unteren Marktplatz werden die Teilnehmer des Umzugs den Besuchern vorgestellt. Nach dem Umzug findet im Innenhof des Kulturzentrums Prediger ein Kehraus statt, dort werden Preise für die besten Beiträge in den verschiedenen Kategorien (Motivwagen, Guggenkapellen, Musikkapellen, Fußgruppen und Hexengruppen) vergeben. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung im Prediger ist gesorgt.