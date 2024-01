Titanic - Das Musical - Premiere mit After-Show-Party

Ein Wunderwerk modernster Technik, das größte und sicherste Passagierschiff der Welt!

Die Geschichte um die RMS Titanic ist unvergesslich. Noch auf seiner Jungfernfahrt im Jahre 1912 kollidierte das gigantische Schiff mit einem Eisberg und versank. Heute gilt sein Untergang als eines der dramatischsten Unglücke des 20. Jahrhunderts. Das Musical Titanic basiert auf den bewegenden Schicksalen der Menschen an Bord und zeichnet ihre Geschichten ebenso behutsam wie detailgetreu nach.

Thomas Andrews (Kevin Tarte), der Konstrukteur des Schiffs, hat keine technischen Bedenken und glaubt an die Unsinkbarkeit seines Werks. Ebenso wie der Reeder und Schiffseigner J. Bruce Ismay (Michael Schaumann), der den Kapitän E.J. Smith (Ralf David) zu einer schnellen und rekordverdächtigen Atlantiküberquerung antreibt.

An Bord träumen Emigranten in der dritten Klasse voller Optimismus davon, in Amerika ein neues, besseres und freies Leben beginnen zu können. So die 3. Klasse Passagierin Kate McGowan (Johanna Haas) die der moralischen Enge ihrer katholischen Heimat entkommen will. Reisende der zweiten Klasse hoffen, etwas vom Glanz der Reichen und Berühmten erheischen zu können. Und ebenjene Passagiere der ersten Klasse sind mit ihren ganz eigenen Sorgen und Erwartungen beschäftigt.

Alle diese Hoffnungen und Träume finden in einer eiskalten Nacht im Nordatlantik ein jähes Ende.

Ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte!