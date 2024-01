39. Internationales Guggenmusiktreffen

Zwei Tage steht Schwäbisch Gmünd wieder ganz im Zeichen der Schrägtonmusik. 20 Guggenkapellen mit rund 800 Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz, England und Deutschland kommen am 03. und 04. Februar in die älteste Stauferstadt, die nicht ohne Grund auch das Mekka der Guggenmusik genannt wird. Inoffizieller Auftakt dieser Veranstaltung ist bereits am Freitagabend der Guggenball der Gmendr Gassfetza im Prediger. Neben Auftritten von Guggenkapellen sorgt die Partyband „die Bande“ für beste Stimmung. Das Interesse der Kapellen in Schwäbisch Gmünd aufzutreten ist nach wie vor ungebrochen. So gibt es auch beim 39. Internationalen Guggenmusiktreffen fünf Gruppen zu sehen und zu hören welche zum ersten Mal in Schwäbisch Gmünd zu Gast sind. Mit dabei ist am Samstag auch wieder die Guggenmusik „Los Krawallos“. Rund 50 Musikerinnen und Musiker machen gemeinsam Guggenmusik - davon sind rund die Hälfte Menschen mit Behinderung. Jahr für Jahr lockt dieses Spektakel Zehntausende Besucher aus der ganzen Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland in die historische Altstadt von Gmünd. Die Plätze und Gassen, vor allem aber auch die Lokale der Innenstadt bilden den Rahmen für dieses Ereignis, das aus dem Veranstaltungsreigen der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Das Festival der schrägen Töne beginnt am Samstag mit einer bereits liebgewordenen Besonderheit. Um 11 Uhr startet der Umzug mit dem Narrenbaum am Bockstorplatz. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, zusammen mit zwei Guggenmusikkapellen den Narrenbaum zum Marktplatz zu geleiten, welcher dann von der Maskengruppe „Rudos“ unter tatkräftiger Mithilfe der Wetzgauer Feuerwehr aufgerichtet wird. Um 12.15 Uhr beginnt der offizielle Empfang der Stadt Schwäbisch Gmünd auf der Bühne auf dem Johannisplatz. Erster Bürgermeister Christian Baron und Event-Manager Robert Frank werden zusammen mit dem närrischen Hofstaat die teilnehmenden Guggenkapellen begrüßen. Parallel dazu treten die Guggenmusikkapellen auch auf der Bühne auf dem Johannisplatz und im Bereich des Gerberplatzes in der Ledergasse auf. So haben auch Familien mit kleinen Kindern tagsüber die Möglichkeit die Guggenmusikerinnen und -musiker mit ihren farbenprächtigen und phantasievollen Kostümen hautnah mitzuerleben. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls bestens gesorgt. Nicht nur die Lokale der Gmünder Innenstadt, sondern auch zahlreiche Vereine haben sich eingedeckt, damit die Versorgung der Gäste mit Essen und Trinken nicht ins Stocken gerät. Ab 18 Uhr finden auf dem Oberen Marktplatz, dem Johannisplatz und in der Ledergasse am Gerberplatz die Monsterkonzerte statt. Es folgt die Nacht der Nächte mit einem gemütlichen Bummel durch die Lokale der Innenstadt. Am Sonntag bildet dann die Sporthalle in der Katharinenstraße die Arena für die Guggen. Um 11 Uhr beginnt der Guggenmusikfrühschoppen, welcher erfahrungsgemäß bis in den späten Nachmittag andauert. Dort können die Guggenfans nochmals alle Kapellen erleben. Auch beim diesjährigen Guggenmusiktreffen kommt auf die Besucherinnen und Besucher wieder eine besondere Aufgabe zu. Sie dürfen als Jury die Kapelle mit dem besten Sound, dem schönsten Kostüm und den größten Stimmungsmacher wählen. Der Programmflyer, auf dem sich auch die Stimmkarte befindet, liegt an allen Bewirtungsständen aus. Einfach die Nummer der Kapelle, welche am besten gefällt, in die entsprechende Rubrik eintragen, mit Anschrift versehen und in die Abstimmboxen an den Bewirtungsständen einwerfen. Die Prämierung und Preisübergabe an die Guggenkapellen erfolgt während des Frühschoppens. Alle Personen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine im Wert von je 50,- € des Handels- und Gewerbevereins Schwäbisch Gmünd.

Wer Freude an der Fasnet, an schräger Musik, farbenfrohen und phantasievollen Kostümen hat, sollte sich dieses Fasnetsspektakel nicht entgehen lassen und am 03. und 04. Februar nach Schwäbisch Gmünd zum Internationalen Guggenmusiktreffen kommen.