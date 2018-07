Wasserversorgung demokratisch kontrollieren

Daseinsvorsorgen muss als Eigenbetrieb der Kommunen organisiert sein. Das bedeutet, Wasserversorgung für alle soll nach dem Selbstkostenprinzip sichergestellt werden. Referenten sind Barbara Kern und Ulrich Jochimsen vom Stuttgarter Wasserforum. Damit wird die Themenreihe zu Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Kooperation mit der EnerGeno fortgesetzt. Der Vortrag findet in der GenussWerkstatt in Heilbronn Rauchstraße 3 statt. Beginn 19 Uhr. Info Telefon 07131 9735293.