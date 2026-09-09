Wasserwege: eine Brunnenreise

Im Rahmen der Sonderausstellung H2Oho! Heilbronn entdeckt das Wasser lernen die Kinder auf einem Rundgang durch die Innenstadt gemeinsam mit ihren Familien und der Pädagogin Magdalene Haug spielerisch die wichtigsten Brunnen kennen.

Im Anschluss wird in der Werkstatt des Museums im Deutschhof eine eigene fantasievolle Brunnenfigur gestaltet.

In Kooperation mit dem Stadtarchiv Heilbronn.

Treffpunkt: Haus der Stadtgeschichte, Eichgasse 1, 74072 Heilbronn.

Max. 25 Personen. Anmeldung erforderlich bis 26.10., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, Namen und Alter der teilnehmenden Kinder sowie die Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen an.