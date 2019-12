Der Gospelchors Carmeleons lädt ein zu zwei Konzerten unter dem Titel "Water of life". Auf dem Programm stehen Gospels, Pop und Balladen. Der Chor wird in bewährter Weise begleitet von der Band Joyful Noise. Alle Solistinnen und Solisten kommen aus den Reihen des Chores. Vor Konzertbeginn und in den Pausen werden Getränke und kleine Speisen verkauft, am Sonntag gibt es sogar Kaffee.

Singen macht glücklich – und Zuhören in diesem Fall auch: Herzlich willkommen!

Der Eintritt ist frei; wie immer bitten wir um Spenden zur Deckung der Unkosten und für Projekte des Difäm Tübingen im Kongo.