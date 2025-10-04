Wave Tanzen in der Manufaktur

Tanze deine Welle

Club Manufaktur Schorndorf Hammerschlag 8, 73614 Schorndorf

Wave Tanzen gibt dir die Möglichkeit, den ganzen Körper intensiv zu bewegen und dabei emotionale und mentale Anspannung loszulassen.

Du tanzt für dich und bewegst dich zur Musik fünf verschiedener Rhythmen. Die Musik nimmt dich auf eine Bewegungsreise mit, bei der du deiner eigenen Verspieltheit, Neugierde und Inspiration folgen kannst.

Zum Ankommen starten wir im gemeinsamen Anfangskreis. Die Musik beginnt ruhig, baut sich dann mehr und mehr auf, findet kraftvolle Höhepunkte und ebbt dann nach und nach wieder sanft ab. Die Kommunikation während des Tanzes in der Gruppe findet nonverbal statt. Im Anschluss an die Bewegung gibt es eine Verabschiedung im Abschlusskreis.

