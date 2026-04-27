WaveTanz – Tanz dich frei

WaveTanz ist eine Form des freien, intuitiven Tanzes ohne feste Schritte oder Vorkenntnisse. Du bewegst dich so, wie es sich für dich stimmig anfühlt, und gibst der Musik und deinen Empfindungen Ausdruck – ganz ohne Bewertung.

Die Musik folgt dem Verlauf einer „Welle“: Sie beginnt ruhig, steigert sich kraftvoll bis zum Höhepunkt („Chaos“) und klingt anschließend wieder sanft aus. Am Ende entsteht Raum für Ruhe, inneren Frieden und Verbundenheit.

WaveTanz lädt dich ein, im Körper anzukommen, Stress loszulassen und dich frei auszudrücken.

Hinweise:

Bequeme Kleidung im Zwiebellook empfohlen

Bitte etwas zu trinken mitbringen

Getanzt wird meist barfuß, alternativ mit rutschfesten Socken oder Barfußschuhen.

Anmeldung unter 01577 1028494