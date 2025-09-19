WaveTanz- Tanz dich frei

WaveTanz ist eine bewegte Meditation und eine Tanzreise zu uns selbst, die keinerlei Vorkenntnisse oder Erlernen von Tanzschritten erfordert. Alles was Du brauchst, trägst Du bereits in Dir und wartet nur darauf, von Dir freigelassen zu werden.

Die Rhythmen zusammen getanzt entsprechen dem energetischen Verlauf einer Welle, die heranrollt, ansteigt, bricht, sanft ausrollt und schließlich zur Ruhe kommt und werden daher eine Wave genannt.

Wir beginnen mit sanfter ruhiger Musik, dann wird sie kraftvoller, steigert sich spürbar, bis sie sich am Höhepunkt im Chaos bricht und dann wieder ruhiger wird, bis schließlich Stille einkehrt. Es geht bei der Wave nicht darum, „sich schön zur Musik zu bewegen“, sondern die Musik zu hören und zu spüren und allem Ausdruck zu verleihen, was sich zeigen möchte. Das kann schräg, aufregend, verrückt, spektakulär, wunderschön und hässlich sein. Wie auch immer – das Wichtigste ist, sich immer wieder mit allem anzunehmen, was auftauchen möchte. Zum Ende der Welle finden wir im Körper zur Ruhe und spüren dem Frieden und der Verbundenheit mit uns selbst und den anderen nach.

Regelmäßig praktiziert, steigert sie bei vielen Menschen das Wohlbefinden, aktiviert die Lebenslust, fördert intuitive Intelligenz und Kreativität. Die Wave ist für alle geeignet, die es lieben zu tanzen. Menschen jeder Größe, jeder Figur, jeden Alters, jeder Herkunft – ob Frau, Mann oder Divers – Du bist eingeladen, wenn du deinen Funktionsmodus ein Stück weit abschütteln möchtest, um mehr bei dir zu Sein.

