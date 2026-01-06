Waving The Guns kommen zum zweiten Mal nach Reutlingen ins franz.K. Sie haben in jüngster Zeit ein paar Statements gesetzt.

Die Band aus Rostock ist nicht nur mit ihrem aktuellen Album „Zwischen Wand und Tapete“ auf Platz 8 der dt. Albumcharts eingestiegen - sondern spielt gerade eine fast komplett ausverkaufte Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. WTG sind so gut wie noch nie - sowohl live, als auch auf Platte. Also gibt es keinen Grund, jetzt aufzuhören. Im Zenit heißt ihre nächste große Tour. Sie startet im Dezember und führt die Band in 24 Städte. Mit im Zenit zeigen Waving The Guns wieder sehr deutlich, dass sie eine der spannendsten und publikumsstärksten Underground-Crews der Republik sind. Ihr solltet sie live nicht verpassen.

Wenn Waving The Guns Konzerte geben, wird die textliche Spannbreite von bewusst stumpf bis unverkrampft tiefgründig einmal ausgeschöpft. Eine WTG-Show ist niemals eintönig oder beliebig, sondern hat eine eigene musikalische und inhaltliche Dramaturgie. Was die Live-Fähigkeiten betrifft, muss sich hinter niemandem versteckt werden. Humor ist dabei immer vorhanden, mal mehr und mal weniger subtil. Kommentare und Gedanken zum Zeitgeschehen werden mit Battle-Rap-Attitüde transportiert und auch, wenn die politische Haltung stets klar ist, stehen Witz und Entertainment immer an erster Stelle. Vermeintliche Grenzen durch Abgrenzungen werden gesprengt, wenn WTG ihr in vielerlei Hinsicht heterogenes Publikum in der Begeisterung für die Band einen. Dabei sollte sich niemand zu sicher sein, nicht doch Ziel eines Seitenhiebes zu werden, denn zum Crowdpleasing gehört hier auch das augenzwinkernde Aufs-Korn-Nehmen. Fallen lassen sollen sich alle, denkfaul werden darf aber niemand.