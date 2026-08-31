„I’ll give you the show of your life!“ Ein Versprechen, dass wavvyboi nicht nur singt, sondern lebt. Nach gefeierten Releases, dem Auftritt auf der großen Bühne des ESC Vorentscheids und einer intensiven kreativen Phase kehrt der non-binäre Artist aus Liechtenstein 2026 endlich zurück auf die Bühne: Mit der some of us aren’t made for heaven Tour spielt wavvyboi die erste eigene Tour seit 2024: zehn Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz und einem neuen Live-Setup in voller Bandbesetzung.

Seit 2018 erschafft wavvyboi einen Soundkosmos, der sich konsequent jeder Kategorisierung entzieht. Massive Gitarrenwände treffen auf hymnische Pop-Hooks, intime Verletzlichkeit auf exzessiven Glamour, melancholische Ehrlichkeit auf explosive Rock-Energie. Inspiriert von Bowie und Placebo, Lady Gaga und Måneskin bewegt sich wavvyboi elegant zwischen den Genres und verbindet Realität und Fantasy, Queerness und Rock’n’Roll, Eskapismus und radikale Offenheit zu einer einzigartigen Ästhetik.

Vor allem live entfaltet sich diese Vision in voller Intensität. Die some of us aren’t made for heaven Tour wird intensiver, lauter und emotionaler als alles zuvor: Ein modernes Rock-Spektakel zwischen Konzert, Safe Space und kathartischer Theaterinszenierung. Gemeinsam mit seiner Band bringt wavvyboi Songs wie „black glitter“ , „wanderlust“ und viele weitere Tracks in einem komplett neuen Live-Gewand auf die Bühne. Kompromisslos, emotional und voller Energie.

wavvybois Texte lesen sich wie offene Tagebucheinträge über mentale Gesundheit, Verlust, Sehnsucht und queere Identität. Doch statt sich in Dunkelheit zu verlieren, entsteht daraus eine empowernde Gemeinschaftserfahrung. wavvyboi steht für Sichtbarkeit ohne Erklärungspflicht, für Diversität ohne Genregrenzen und für eine neue Generation von Rockmusik, die Haltung zeigt, ohne an Freiheit zu verlieren.

Mit inzwischen über 235k TikTok-Follower:innen, fast 200k monatlichen Spotify-Hörer:innen und einer schnell wachsenden internationalen Community hat sich wavvyboi längst als außergewöhnliche Stimme zwischen Alternative Rock, Pop und Glam etabliert. Die kommende Tour markiert dabei nicht nur die Rückkehr auf die Bühne, sondern auch ein neues musikalisches Kapitel.