Wawau Adler Quartett feat. Marian Petrescu

Wawau Adler, Marian Petrescu, Joel Locher und Guido May begeben sich auf eine musikalische Reise zu den großen Jazz-Gitarristen und –Pianisten des 20. Jahrhunderts.

Mit ihren eigenständigen Interpretationen entdecken sie in Klassikern der Jazztradition neue und unbekannte Facetten. Wawau Adler stammt aus einer Musikerfamilie deutscher Sinti und verarbeitet in seinem Gitarrenspiel Einflüsse von Django Reinhardt, Wes Montgomery, Charlie Parker und selbst die Klassische Musik nimmt er in sein Spiel mit auf. Dadurch hat Adler seinen ganz eigenständigen Stil entwickelt.

Der rumänische Jazzpianist Marian Petrescu greift in seinem Spiel auf das gesamte Stilrepertoire des Jazz zurück – von Ragtime bis Modern – und ist bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet worden. Die beiden werden begleitet vom international renommierten Kontrabassisten Joel Locher und dem versierten und vielseitigen Schlagzeuger Guido May.

Besetzung: Wawau Adler (guit); Marian Petrescu (p); Joel Locher (b); Guido May (dr)