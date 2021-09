Wawau Adler Quartett

WAWAU ADLER, einer der weltbekannten Gypsyjazz Gitarristen, feierte sein 40-jähriges Bühnenjubilä­um 2020 und hat die aktuelle CD Happy Birthday Django 110 eingespielt.

Es ist eine Hommage an den großen Django Reinhardt und seinen Hot Club De France.

Wawau hat sich die Creme de la Creme für sein neues Album ausgesucht.

Mit dabei der Ausnahme Geiger aus Brüssel, ALEXANDRÉ CAVALIERE, Schüler des wohl weltbesten Jazzviolinisten Didiér Lockwood.

HONO WINTERSTEIN, the Metronom. Rhythmusgitarrist von Patricia Kaas, Biréli Lagrene, Stochelo Rosenberg Brady

Winterstein, Cyrille Aimée uva.

ESTEBAN FELIX Sohn des in Frankreich lebenden Gitarristen Sebastian Felix ist in Frankreich der Shootingstar am

Kontrabass schlechthin er spielte auf dem diesjährigen Weltweit bekannten Festival Django Reinhardt in Fontainebleau Frankreich.

Wawau Adler - Sologitarre

Alexandré Cavaliere - Violine

Hono Winterstein - Rhythmusgitarre

Esteban Felix - Bass

https://www.youtube.com/channel/UCR0ST5VlSDrzN7yt5KJugvQ

https://www.youtube.com/watch?v=Fb0HINm6fZ8&t=5s

https://wawau-adler.com/